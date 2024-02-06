Bornova 1877, Berkay Samancı’yı kadrosuna kattı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, Fethiyespor’dan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Samancı’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 28 puanla 5. sırada yer alan Bornova 1877, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Yasin Uzunoğlu ve Yağız Parlak’ı transfer eden İzmir ekibi, bir takviye daha gerçekleştirerek Fethiyespor’dan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Berkay Samancı’yı renklerine bağladığını duyurdu.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Samancı, Bornova 1877 ailesine geldiği için mutlu olduğunu belirterek," Burada kolej havasında genç bir ekip var. Öncelikli hedefimiz Play-Off’a kalmak. Tecrübelerimle takımımıza destek olmak istiyorum" diye konuştu.