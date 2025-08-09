Bornova 1877'den sol bek transferi

İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Bornova 1877, dış transferde ikinci imzayı Denizlispor'dan 19 yaşındaki sol bek Mustafa Kemal Naza'ya attırdı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında 2006 doğumlu sol bek Mustafa Kemal Naza ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Denizlispor kulübünde profesyonel olan oyuncumuz U16 yaş grubunda milli formayı terletti. Mustafa Kemal Naza'ya formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Genç savunmacı, geçen sezon 3'üncü Lig'de 7, kupada 1 müsabakada oynadı. Bornova temsilcisi daha önce Altınordu'dan Arda Kırgıl'ı transfer etmişti.