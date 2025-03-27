Bornova 1877 düşme hattına yaklaştı

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son olarak evinde Kahramanmaraşspor'a 2-1 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan ve galibiyet özlemi 10 haftaya yükselen Bornova 1877 korkulu rüya görmeye başladı. Sezonun ikinci yarısında galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi bu periyotta 6 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı. Düşme hattının 2 puan ve 2 basamak üstünde yer alan yeşil-siyahlılar, kalan 5 maçının 4'ünde üst üste ilk 6'da yer alan ekiplerle karşı karşıya gelecek. Bornova takımı bu periyotta Düzcespor (D), Silifke Belediyespor (D), Belediye Kütahyaspor ve lider Bursaspor'la (D) oynadıktan sonra son hafta kümede kalma yarışındaki rakibi Kırşehir FSK'yı konuk edecek.

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