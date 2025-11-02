Bornova 1877 – Eskişehirspor: 0-1

İZMİR, (DHA)- 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta İzmir’de Bornova 1877 takımına konuk olan Eskişehirspor maçı tek golle kazanarak play-off potasına adını yazdırdı. Eskişehirspor müsabakanın 24’üncü dakikasında Tayfun’un ayağından golü buldu ve devre arasına 1-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısında iki takımın atakları sonucu değiştirmedi, kazanan konuk takım Eskişehirspor oldu. Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 17’ye çıkardı. Bornova 1877 ise 7 puanda kalarak alt sıralarda yer aldı.