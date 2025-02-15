Bornova 1877 - Karşıyaka: 1-4

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Aykut Sergin, Ersin Erbay, Tolga Düyüncü

BORNOVA 1877: Mustafa Erdem - Eren, Yılmaz Can, Abdullah (Dk. 80 Yavuz Selim), Efe (Dk. 59 Berkay), Tuğcan Alp (Dk. 79 Mete), Mustafa Hakkı (Dk. 69 Mustafa Turgut), Arda Furkan, Kerem, Utkan, Emre Akbulut (Dk. 59 Emircan)

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Cenk Ahmet (Dk. 74 Bedirhan), Onur Akbay, Abdülkadir, Ferdi, Kadir, Sefa, Ali Sinan, Mert Torlak (Dk. 46 Bedran) (Dk. 74 Erdal), Yasin Ozan (Dk. 85 Ercan), İshak (Dk. 89 Selim)

GOLLER: Dk. 37 Ali Sinan, Dk. 39 Mert Torlak, Dk. 48 İshak, Dk. 51 Bedran (Karşıyaka), Dk. 87 Yavuz Selim (Bornova 1877)

SARI KARTLAR: Mustafa Hakkı, Emre Akbulut, Kerem, Berkay (Bornova 1877)

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, İzmir derbisinde Bornova 1877'yi de deplasmanda farklı yenip şampiyonluk yarışını sürdürdü: 1-4. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda tribünde 2 bin civarında yeşil-kırmızılı taraftarın iç sahaya çevirdiği maçta coşan Kaf-Kaf, 37'nci dakikada Ali Sinan, 39'uncu dakikada Mert Torlak, 48'de İshak ve 51'de Bedran'ın golleriyle farka koştu. Bornova'nın tek golü 87'nci dakikada Yavuz Selim'den geldi. Ligde ikinci yarıda Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde 5 maçta namağlup 4'üncü galibiyetini alan, 7 haftadır bileği bükülmeyen Karşıyaka, puanını 41'e çıkartarak ikinci sıradaki yerini korudu. Son 5 maçtır galip gelemeyen Bornova ise 23 puanda kaldı.

2'nci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Soldan Ferdi’nin ortasına kale önünde İshak’ın kafa şutu yandan auta çıktı.

7'nci dakikada yeşil-kırmızılılardan Kadir’in ceza sahası dışından yerden şutu auta çıktı.

37'nci dakikada Karşıyaka öne geçti. Bornova defansının hatasıyla sağ çaprazda topu kapan Ali Sinan ceza sahasına girer girmez sert bir vuruşla kaleciyi avladı: 0-1.

39'uncu dakikada fark 2’ye çıktı. İshak soldan taç atışını hızlı kullandı, Ali Sinan topu soldan ceza sahasına hareketlenen Mert Torlak’ın önüne çıkardı, Mert gelişine sert vurdu: 0-2.

İlk yarı bu skorla bitti.

48'inci dakikada Bedran'ın şutunda kalecinden dönen topu ceza alanında İshak tamamladı: 0-3.

51'inci dakikada Karşıyaka 4'üncü golü buldu. İshak'ın yerden ara pasıyla buluşan Bedran, ceza alanında sol çaprazdan golü attı: 0-4.

87'nci dakikada Yiğit'in ortasını Yavuz Selim ön direkte kafayla ağlara yollayıp skoru belirledi: 1-4.