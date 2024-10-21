Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bornova 1877, Sercan Yıldırım’la yollarını ayırdı

Bornova 1877, Teknik Direktör Sercan Yıldırım ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 21.10.2024 16:28
  • Giriş: 21.10.2024 16:28
  • Güncelleme: 21.10.2024 16:29
Kaynak: İHA
Bornova 1877, Sercan Yıldırım’la yollarını ayırdı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877, ligde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Sercan Yıldırım ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Sercan Yıldırım’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sercan Yıldırım’a takımımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi, bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 11 puanla 6. sırada yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol