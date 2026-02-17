Bornova 1877 toparlanacak

İZMİR,(DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta art arda ikinci yenilgisini evinde Uşakspor önünde 3-2'lik sonuçla alarak düşme hattıyla bağını koparamayan Bornova 1877'de teknik direktör Taner Otlak açıklamalarda bulundu. Grupta düşme hattının 1 puan ve tek basamak üzerinde yer alan İzmir temsilcisinde Otlak, "Hafta sonu sahada mücadele eden, son ana kadar oyunun içinde kalan bir takım vardı. İstemediğimiz bir sonuç aldık ancak ortaya konan karakter ve reaksiyon bizim adımıza gelecek için önemli bir göstergedir. Yediğimiz kolay goller bu seviyede telafisi zor hatalar. Bunun bilincindeyiz ve gerekli çalışmalarla bu eksikleri gidereceğiz" dedi.

Futbolcularına inanıp, güvendiğini belirten Taner Otlak, "Ancak 90 dakika boyunca oyunu bırakmayan, geri dönüş için risk alan ve mücadeleden vazgeçmeyen bir takım kimliği ortaya koyduk. Bu takımın inancı, çalışma disiplini ve gelişim isteği devam ettiği sürece hedeflerimizden sapmayacağız. Kaybettik ama birlikteliğimizi ve karakterimizi daha da güçlendirdik. Futbolcu kardeşlerimize olan inancımızdan ve güvenimizden hiçbir şekilde bir sapma yok. Birlikte çok daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI