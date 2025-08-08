Bornova 1877 transferde siftah yaptı

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bornova 1877, dış transferde ilk imzayı Altınordu'dan ayrılan 20 yaşındaki sağ bek Arda Kırgıl'a attırdı. Genç savunmacı 3 yıllık kontrat imzaladı. Futbola başladığı Altınordu'da profesyonel olan Arda, geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak gittiği İzmir Çoruhlu FK'da forma şansı bulamayınca Altınordu ile sözleşmesini feshedip ikinci devreyi boşta geçirdi. Alt yaş gruplarında 11 kez milli olan Arda, kariyerinde profesyonel olarak sadece 1 kupa maçına çıktı.

FOTOĞRAFLI