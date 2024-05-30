Bornova Anadolu Lisesi’nden ‘Ayran Günü’ açıklaması

İzmir'de CHP lideri Özel ve eski belediye başkanı Tunç Soyer'in de mezunu olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nin her yıl düzenlediği 'Ayran Günü' şenliğinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yasaklandığına ilişkin haberlerin ardından Bornova Anadolu Lisesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada etkinliğin gerçekleştirileceği bildirildi.

İzmir'in önde gelen eğitim kurumlarından Bornova Anadolu Lisesi'nin (BAL) geleneksel Ayran Günü için verilen onayın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından süresiz olarak iptal edildiğine yönelik haberlerin ardından BAL'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada "2 Haziran tarihinde saat 12.00'de başlayacak Geleneksel Ayran Günümüz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile gerçekleştirilecektir. Tüm mezunlarımız geleneksel etkinliğimize davetlidir. Saygılarımızla" denildi.

Çok sayıda siyasetçi ve ünlü ismin mezunu olduğu BAL'ın bu sene 58'inci kez düzenlenecek olan geleneksel şenliğinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yasaklandığı iddiası tartışma yaratmıştı.

'VELİLERDEN ŞİKAYET' İDDİASI

Gündeme Bakış'tan Hale Halime Erdoğan'ın haberine göre BAL, her yıl olduğu gibi 2024 yılı için de 2 Haziran Pazar günü mezunlar ile emekli öğretmenlerinin, mevcut öğretmen ve öğrencilerle buluşacağı etkinliğin duyurusu yapılmıştı. Ancak Bornova Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, Şube Müdürü Ercan Aktimur'un imzasıyla Bornova Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne gönderilen "Geleneksel Ayran Günü" içerikli yazıda, iznin iptal edildiği bildirildi. Gerekçe olarak ise senelerdir düzenlenen etkinliğin veliler tarafından şikayet edildiği savunuldu; "amaç dışında kullanılacağı, öğrenci davranışları ve okul kurallarına aykırı olacağı" iddia edildi. Habere göre gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İlgili Müdürlük Makamı onayı ile 2 Haziran 2024 Pazar günü okulunuzda geleneksel ayran günü etkinliğine izin verilmişti. Ancak öğrenci velilerinden Müdürlüğümüze ulaşan bilgilere göre etkinliğin amaç dışında kullanılacağı, öğrenci davranışları ve okul kurallarına aykırı olacağı gerekçeleri göz önüne alındığında "Geleneksel Ayran Günü" etkinliği onayı süresiz olarak iptal edilmiştir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Kamil Okyay Sındır, Tunç Soyer ile TKP Merkez Komite Üyesi Kemal Okuyan da BAL mezunu olan siyasetçiler arasında.