Bornova Belediye Başkanı Eşki dahil 4 kişinin serbest bırakılmasına ilişkin savcılık itirazını mahkeme reddetti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki üç kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti, tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini istedi.

Başsavcılık, "serbest bırakılan isimlerin delilleri karartma ve soruşturmayı etkileme ihtimali bulunduğunu, verilen adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını" değerlendirilerek, serbest bırakılma kararlarının kaldırılması ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

İtirazı değerlendiren İzmir 7’nci Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya ilişkin itirazı reddederken, Eşki'nin aralarında bulunduğu şüpheliler için yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden A.A. yurtdışı yasağıyla salıverilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan ve CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma sürecinde sosyal medyada yer alan iddiaları ihbar kabul ederek, Bornova Belediyesi’nde fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı öne sürülen A.A. ve konuyla bağlantılı belediye yetkilileri hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçuyla 1 Nisan'da soruşturma başlatmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, Bornova Belediyesi'nde A.A'nın "bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin" başlatılan soruşturma kapsamında A.A'nın 22 Eylül 2025'te çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğunun ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtilmişti.

SAVCILIK TUTUKLAMAYLA SEVK ETMİŞTİ

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile 3 kişi, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde gece saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Öte yandan A.A.'nın savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini ve meydana gelen zararı ödeyeceğini belirttiği öğrenilmişti.