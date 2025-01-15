Bornova Belediye Başkanı Eşki'den özel şirketlere uyarı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı bölgesinde sabaha karşı gerçekleştirdiği fırın denetimleri sırasında binalardan uzakta, yol kenarında yapılmış olan doğal gaz bağlantı noktasına tepki gösterdi.

Durumu "kabul edilemez" olarak nitelendiren Başkan Eşki, enerji dağıtımının kamusal bir hizmet olması gerektiğini vurguladı.

Enerji dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması gerektiğini, bu tip işlerin özel şirketlere bırakılmayacak hayati bir konu olduğunu dile getirdiklerini belirten Başkan Eşki, "Bu şirketlerin ihmalleri nedeniyle insanlarımızı kaybettik. Elektrik ve doğal gaz gibi kritik işlerin, özel şirketlere bırakılamayacağını bir kez daha gördük. Yol kenarında yapılmış bu dağıtım noktası olası bir trafik kazasında çok büyük bir tehlike arz ediyor. Freni patlamış bir kamyon ya da sarhoş bir sürücünün bu noktaya çarptığını düşünün. Sonuçlar çok ciddi olacaktır" dedi.

Güvensiz bağlantı noktalarının hızla düzeltmesi için İzmirgaz’a çağrıda bulunan Başkan Eşki, "Bugüne kadar Bornovalılar altyapı yatırımlarından mahrum kalmasınlar diye bu kurumların bizden talep ettikleri kazı izinlerinde hiç aksama yaşanmadı. Kazdıkları yeri kapatmadılar, Bornovalının rahatı için gerektiğinde biz müdahale ettik. Fakat iyi niyetimizin istismar edilmesine, insan hayatını tehlikeye atan işlere Bornova’da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir" diye konuştu.

Bornova Belediyesi'nin ilçe genelinde yapılan altyapı denetimlerini arttırarak sorumluluklarını yerine getirmeyen özel enerji şirketlerine benzer yaptırımlar uygulayacağı bildirildi.