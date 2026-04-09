Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki dahil 4 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi’nde yürütülen "bankamatik memuru" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bornova Belediyesi'nde A.A'nın "bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin" başlatılan soruşturma kapsamında A.A'nın 22 Eylül 2025'te çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğunun ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesinde çağrı merkezi müşteri temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü İ.A'nın SGK Uzmanlık Raporu'nda sorumluluğu bulundukları tespit edilmiş olup, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan ve CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma sürecinde sosyal medyada yer alan iddiaları ihbar kabul ederek, Bornova Belediyesi’nde fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı öne sürülen A.A. ve konuyla bağlantılı belediye yetkilileri hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçuyla 1 Nisan'da soruşturma başlatmıştı.