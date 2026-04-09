Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Kimdir? Ömer Eşki'nin Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki kimdir sorusu, son gelişmelerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ömer Eşki’nin hayatı, eğitimi ve siyasi kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, son dönemde gündeme gelen gelişmelerin ardından kamuoyunun en çok araştırdığı isimlerden biri haline geldi. Özellikle hakkında ortaya atılan iddialar sonrası “Ömer Eşki kimdir?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte Ömer Eşki’nin hayatı, eğitimi ve siyasi kariyerine dair tüm detaylar.
ÖMER EŞKİ KİMDİR?
Ömer Eşki, 03 Haziran 1986 tarihinde doğdu. Eğitim hayatına mühendislik alanında başlayan Eşki, akademik kariyerini sosyal bilimler ve hukuk alanlarıyla da güçlendirdi.
EĞİTİM HAYATI VE AKADEMİK KARİYERİ
Ömer Eşki, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarına devam eden Eşki;
- Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü
- Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü
alanlarında yüksek lisans yaptı. Yenilenebilir enerji ve uluslararası deniz hukuku üzerine çalışmaları bulunmaktadır.
SİYASİ KARİYERİNE İLK ADIMLAR
Ömer Eşki’nin siyasi hayatı 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları’nda başladı. Kısa sürede çeşitli görevler üstlenerek aktif siyasette yer aldı.
Üstlendiği Görevler
- 2005-2006: CHP Bornova Gençlik Kolları Saymanı
- 2006-2007: CHP İzmir İl Gençlik Kolları Sekreteri
- 2007-2010: CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanı
- 2012: CHP İzmir Gençlik Kolları Başkan Adayı
SİVİL TOPLUM VE MESLEKİ FAALİYETLERİ
Eşki, sadece siyasi alanda değil, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarında da aktif rol aldı. Üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği’nde gençlik komisyonu üyeliği yaptı.
Ayrıca öğrencilik döneminde Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği bünyesinde İzmir Tekstil Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Komisyon Başkanlığı görevini üstlendi.
Meslek ve Oda Görevleri
- 2014-2016 / 2016-2018: Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şube Yöneticiliği
- TMMOB Genel Kurulu Delegeliği
YEREL YÖNETİM VE SENDİKA DENEYİMİ
Bornova’da uzun yıllar sosyal ve siyasal hayatın içinde yer alan Ömer Eşki, yerel yönetimlerde de aktif görevler üstlendi.
- 2009-2011: Yeşilçam Işıkspor Futbol Kulübü Genel Saymanı
- 2009-2014: Bornova Belediyesi Gençlik Meclisi yöneticiliği
- 2014-2019: Bornova Belediyesi Kent Konseyi yöneticiliği
2014 yılında memur olan Eşki, sendikal faaliyetlerde de yer aldı. Birleşik Kamu İş’e bağlı Tüm Yerel Sen’de önemli görevler üstlendi.
Sendikal Görevler
- 2015-2016: Bornova Belediyesi Sendika Temsilciliği
- 2016-2019 / 2019-2021: Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube Yönetim Kurulu Üyeliği
- 2021: Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube Başkanı
- 2022: Şube Başkanlığına yeniden seçildi
ÖMER EŞKİ’NİN KİŞİSEL HAYATI
10 yılı aşkın yerel yönetim deneyimine sahip olan Eşki, evli ve iki çocuk babasıdır.
GÜNDEMDEKİ GELİŞMELER
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 belediye görevlisinin “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla gözaltına alınması sonrası, kamuoyunda Eşki’nin hayatı ve kariyeri yeniden merak konusu oldu.
ÖMER EŞKİ HAKKINDA KISA BİLGİLER
|Bilgi
|Detay
|Doğum Tarihi
|03 Haziran 1986
|Meslek
|Tekstil Mühendisi
|Eğitim
|Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi
|Siyasi Parti
|Cumhuriyet Halk Partisi
|Aile
|Evli, 2 çocuk
Ömer Eşki kimdir?
Ömer Eşki, 1986 doğumlu, tekstil mühendisi ve siyasetçidir. Bornova Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Ömer Eşki hangi üniversitelerden mezun oldu?
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun olmuş, Yaşar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır.
Ömer Eşki hangi partiden?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir ve siyasi kariyerine bu partide başlamıştır.
Ömer Eşki’nin mesleği nedir?
Tekstil mühendisidir ve meslek odalarında aktif görevler almıştır.
Ömer Eşki evli mi?
Evet, evlidir ve bir kız ile bir erkek çocuğu vardır.