Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Kimdir? Ömer Eşki'nin Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, son dönemde gündeme gelen gelişmelerin ardından kamuoyunun en çok araştırdığı isimlerden biri haline geldi. Özellikle hakkında ortaya atılan iddialar sonrası “Ömer Eşki kimdir?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte Ömer Eşki’nin hayatı, eğitimi ve siyasi kariyerine dair tüm detaylar.

ÖMER EŞKİ KİMDİR?

Ömer Eşki, 03 Haziran 1986 tarihinde doğdu. Eğitim hayatına mühendislik alanında başlayan Eşki, akademik kariyerini sosyal bilimler ve hukuk alanlarıyla da güçlendirdi.

EĞİTİM HAYATI VE AKADEMİK KARİYERİ

Ömer Eşki, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarına devam eden Eşki;

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü

alanlarında yüksek lisans yaptı. Yenilenebilir enerji ve uluslararası deniz hukuku üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

SİYASİ KARİYERİNE İLK ADIMLAR

Ömer Eşki’nin siyasi hayatı 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları’nda başladı. Kısa sürede çeşitli görevler üstlenerek aktif siyasette yer aldı.

Üstlendiği Görevler

2005-2006: CHP Bornova Gençlik Kolları Saymanı

2006-2007: CHP İzmir İl Gençlik Kolları Sekreteri

2007-2010: CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanı

2012: CHP İzmir Gençlik Kolları Başkan Adayı

SİVİL TOPLUM VE MESLEKİ FAALİYETLERİ

Eşki, sadece siyasi alanda değil, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarında da aktif rol aldı. Üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği’nde gençlik komisyonu üyeliği yaptı.

Ayrıca öğrencilik döneminde Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği bünyesinde İzmir Tekstil Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Komisyon Başkanlığı görevini üstlendi.

Meslek ve Oda Görevleri

2014-2016 / 2016-2018: Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şube Yöneticiliği

TMMOB Genel Kurulu Delegeliği

YEREL YÖNETİM VE SENDİKA DENEYİMİ

Bornova’da uzun yıllar sosyal ve siyasal hayatın içinde yer alan Ömer Eşki, yerel yönetimlerde de aktif görevler üstlendi.

2009-2011: Yeşilçam Işıkspor Futbol Kulübü Genel Saymanı

2009-2014: Bornova Belediyesi Gençlik Meclisi yöneticiliği

2014-2019: Bornova Belediyesi Kent Konseyi yöneticiliği

2014 yılında memur olan Eşki, sendikal faaliyetlerde de yer aldı. Birleşik Kamu İş’e bağlı Tüm Yerel Sen’de önemli görevler üstlendi.

Sendikal Görevler

2015-2016: Bornova Belediyesi Sendika Temsilciliği

2016-2019 / 2019-2021: Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube Yönetim Kurulu Üyeliği

2021: Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube Başkanı

2022: Şube Başkanlığına yeniden seçildi

ÖMER EŞKİ’NİN KİŞİSEL HAYATI

10 yılı aşkın yerel yönetim deneyimine sahip olan Eşki, evli ve iki çocuk babasıdır.

GÜNDEMDEKİ GELİŞMELER

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 belediye görevlisinin “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla gözaltına alınması sonrası, kamuoyunda Eşki’nin hayatı ve kariyeri yeniden merak konusu oldu.

ÖMER EŞKİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

