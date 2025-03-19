Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki üniversite diplomasını yaktı: "Hükmü kalmadı"

Dün akşam saatlerinde diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması Bornova ilçesinde yurttaşların katılımıyla protesto edildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de gerçekleşen eylemde kendisine ait 3 üniversite diplomasını yaktı.

Eşki, “Ekrem başkanımızın diplomasını yetkileri olmadığı halde iptal ettiler. Benim 3 ayrı üniversiteden 3 ayrı diplomam var. Ekrem Başkan’ın madem ki diplomasını elinden aldılar artık bu ülkede bütün diplomaların yanma vakti gelmiştir” dedi.

Eşki, şunları söyledi: “Bu ülkede artık mühendis olmanın doktor olmanın öğretmen olmanın hiçbir anlamı yok. Bu ülkede ya insan olacağız direneceğiz ya da bu zulme teslim olacağız. Benim siyasette, hayatta b planım olmadı. Benim genel başkanım Özgür Özer Cumhurbaşkanım Ekrem İmamoğlu… Ya onlarla iktidara gideriz ya onlarla cezaevine gireriz. Hiçbir zaman korkmadım, korkmayacağım.”

Eşki, “Benim korkum bu ülkenin her gün daha geriye gitmesi. Bu ülkenin her gün dünyaya rezil olması, çocuklarımızın geleceğinin kararması. Ülkemizin gelişiminin önüne geçmeleri. Memleketin çocukları üniversitelerde kapıya çıkıyor, memleketin polisine memleketin çocuğunu dövdürmeye çalışıyorlar. Bu memlekete huzur gelmesinin tek yolu, memleketin tepesine çöreklenmiş o çetenin bu ülkenin başından gönderilmesi” diye konuştu.