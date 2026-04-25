Bornova Belediyesi 2 yıllık çalışmalarını açıkladı

Bornova Belediyesi’nin 2’nci yıl faaliyet toplantısı, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde düzenlendi. Programa siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri, muhtarlar, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda Bornova’da son iki yılda yapılan çalışmalar ile gelecek döneme ilişkin planlamalar paylaşıldı.

Başkan Ömer Eşki, sunumunda kentsel dönüşüm, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme başlıklarında yürütülen çalışmaları anlattı. Bornova’nın önümüzdeki dönemde bu alanlarda ilerleme hedefi taşıdığını belirtti. Toplantıda, Bornova Belediyesi’nin Energy Cities yönetim kuruluna seçildiği bilgisi de paylaşıldı. Açıklamada, bunun belediyenin uluslararası ilişkileri açısından önemli bir gelişme olduğu ifade edildi.

ALTYAPI VE SOSYAL PROJELER

Sunumda, ilçede gerçekleştirilen yol yenileme, asfalt serimi, kavşak düzenlemeleri ve temizlik altyapısına ilişkin veriler aktarıldı. Ayrıca kent lokantaları, kent market, gençlik merkezi, oyuncak kütüphanesi ve sağlık destek kartı gibi sosyal projelere de yer verildi.

Toplantıda evde sağlık hizmetleri, psikolojik destek, hasta nakil hizmetleri, iletişim merkezi başvuruları ve istihdam desteklerine ilişkin rakamlar paylaşıldı. Belediye yetkilileri, sosyal yardım ve hizmet çalışmalarının sürdüğünü belirtti.