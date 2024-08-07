Bornova Belediyesi'nde yeni müdürlük kuruldu
Bornova Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısında, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kurulmasına karar verildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü kurmaktaki amaçlarının daha çok Bornovalıya daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı hizmet sunmak olduğunu söyledi
Bornova Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısınının ikinci birleşiminde, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kurulmasına karar verildi.
Alınan kararla kent lokantaları, öğrenci yurtları, kafeterya gibi sosyal ve iktisadi hizmetlerin Bornovalılara daha kaliteli ve uygun fiyatlarla hizmet vermesi sağlanacak.
Toplantının ilk birleşiminin ardından yeni müdürlüğün kurulması süreci, Hukuk Komisyonu’na görüşülerek dün gerçekleşen toplantıda onaylanmasıyla tamamlandı. Başkan Vekili Tansel Ertürk’ün yönettiği Meclis’te kabul edilen yönetmeliğin ardından Bornova Belediyesi’nin sosyal ve iktisadi işletmeleri kendi bünyesinde işletmesinin yolu açıldı.
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün faaliyete geçmesiyle birlikte kent lokantaları, öğrenci yurtları, otoparklar, kafeteryalar, asfalt üretim tesisi gibi tesisler ile bundan sonra açılacak yeni işletmeler bu müdürlük bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü kurmaktaki amaçlarının daha çok Bornovalıya daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı hizmet sunmak olduğunu söyledi.
Başkan Eşki, kurulan müdürlüğün yapılacak çalışmaları ve yeni açılacak sosyal destek amaçlı işletmeleri yönetmeyi kolaylaştıracağını belirterek, “Bu yeni müdürlüğümüzün Bornova’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.