Bornova Belediyesi'nde yeni müdürlük kuruldu

Bornova Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısında, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kurulmasına karar verildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü kurmaktaki amaçlarının daha çok Bornovalıya daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı hizmet sunmak olduğunu söyledi

Güncel 07.08.2024 12:02 Giriş: 07.08.2024 12:02

Güncelleme: 07.08.2024 12:04 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: ANKA