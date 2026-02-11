Bornova Belediyesi'nden "Askıda Eşya" kampanyasıyla sel mağdurlarıyla dayanışma

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, sel mağdurları için başlattığı Askıda Eşya kampanyasıyla kullanılabilir mobilya ve beyaz eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Başkan Ömer Eşki, dayanışma kültürünü güçlendiren bu çalışmayla zor günlerin birlikte aşılacağını ifade etti.

Bornova Belediyesi, yaşanan sel felaketinin ardından mağdur olan vatandaşlar için Askıda Eşya kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında kullanılabilir ve çalışır durumdaki mobilya ve beyaz eşyalar, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerinden alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

28 Şubat’a kadar devam edecek kampanya ile dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve afet sonrası yaşamın hızla normale dönmesi hedefleniyor.

Başkan Eşki: “Zor günleri birlikte aşacağız”

Başkan Ömer Eşki, dayanışmanın önemine dikkati çekerek, “Afetlerin yaralarını ancak birlikte sarabiliriz. Bornova Belediyesi olarak kimseyi yalnız bırakmıyor, komşuluk ve paylaşma kültürünü büyütüyoruz. Paylaştıkça güçleniyoruz” ifadelerini kullandı.