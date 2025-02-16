Bornova Belediyesi, Tohum Takas Şenliği düzenledi

Bornova Belediyesi, yerel tohumların korunması ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi amacıyla Tohum Takas Şenliği düzenledi. Şenlikte, ücretsiz tohum paylaşımı, tohum topu yapım atölyeleri ve panel gibi etkinlikler düzenlendi. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Topraklarımızı, tohumlarımızı ve geleceğimizi korumak zorundayız. Çünkü tarımsal bağımsızlık olmadan, gerçek anlamda sürdürülebilir bir gelecek mümkün değil" diye konuştu.

Bornova Belediyesi, Tohum Takas Şenliği düzenledi ve Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda belediye, sivil toplum örgütü ve kooperatifin katılımıyla gerçekleşen şenlikte, ücretsiz tohum paylaşımı, tohum topu yapım atölyeleri ve panel gibi etkinlikler düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra 11 büyükşehir, 14 ilçe belediyesi ve birçok yerel tohum derneği ile kooperatifin katıldığı şenlik, Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri’nde yoğun ilgi gördü. Şenlik kapsamında yerel tarımı destekleyen tarihi bir adım olarak Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’nin açılışı da gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayındır Belediye Başkanı Davut Akarsu’nun da katılımıyla gerçekleşen açılışta yaptığı konuşmada, yerel tohumların korunmasının yalnızca tarımsal bir mesele değil, aynı zamanda bir gıda egemenliği ve ekolojik sürdürülebilirlik mücadelesi olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, “Sanayileşmiş tarım politikaları nedeniyle yerel tohumlarımız hızla yok oluyor. Bu sadece bir çiftçi sorunu değil, hepimizin ortak geleceğini ilgilendiren bir konu. Bizler, Bornova’dan başlayarak bu toprakların öz değerlerini yaşatmak için çalışıyoruz. Bornova Belediyesi olarak Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’ni hayata geçirerek, bu mirasa sahip çıkıyoruz. Topraklarımızı, tohumlarımızı ve geleceğimizi korumak zorundayız. Çünkü tarımsal bağımsızlık olmadan, gerçek anlamda sürdürülebilir bir gelecek mümkün değil” dedi.

YOĞUN KATILIM VE RENKLİ ETKİNLİKLER

Şenlik boyunca ücretsiz tohum paylaşımı, tohum topu yapım atölyesi ve çimlendirme atölyesi düzenlendi. Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yaz ve kış sebze tohumlarının yanı sıra çeşitli çiçek tohumlarını da katılımcılara dağıtarak vatandaşları sürdürülebilir tarıma teşvik etti.

Şenliğe renk katan etkinliklerden biri de Selda Kesgi’nin sahne aldığı halk müziği konseriydi. Katılımcılar, doğa ve toprak temalı türkülerle keyifli anlar yaşadı.

BORNOVA’NIN TARIMSAL MİRASI KONUŞULDU

“Tohum Takas Şenliği” kapsamında düzenlenen “Bornova’nın Ekolojik Mirası” panelinde, alanında uzman akademisyenler Bornova’nın biyoçeşitliliği ve tarımsal önemi üzerine konuşmalar yaptı. Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Bornova’nın coğrafi işaretli ürünlerinden Bornova Misket Üzümü, Prof. Dr. Eftal Düzyaman ise yine coğrafi işaret tescili bulunan ve ilçenin geleneksel lezzetleri arasında olan Bornova Kınalı Bamyası üzerine konuştu. Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Bornova’nın biyoçeşitliliğini anlatarak yerel tohumların korunmasının önemine değindi. Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner ise yerel tohumların tarımsal sürdürülebilirlikteki rolünü aktardı.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM SAĞLANDI

“Tohum Takas Şenliği”, yalnızca Bornova ve İzmir ile sınırlı kalmayarak Türkiye’nin dört bir yanından belediyeleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. İşte şenliğe katılan kurumlar:

Büyükşehir belediyeleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi

İlçe belediyeleri: Bodrum Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Nazilli Belediyesi, Şaphane Belediyesi, Samandağ Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Bayındır Belediyesi, Bergama Belediyesi, Buca Belediyesi, Çeşme Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Kınık Belediyesi, Menderes Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Urla Belediyesi, Kiraz Belediyesi

STK’lar ve kooperatifler: Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği, Homeros Gıda Topluluğu, Manisa Yerel Tohum Derneği, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Apikoop, Ata Tohum Takas Derneği, Birlik ve Dayanışma Bahçeleri, Karaot Derneği