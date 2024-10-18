Bornova Belediyesi’nde grev kararı

Bornova Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK’e bağlı Genel-İş 7 Nolu Şube üyesi işçiler, belediyenin işveren sendikası SODEM-SEN ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine belediye binasına grev kararını astı. İşçiler, 11 Kasım tarihinde greve çıkacaklarını açıkladı.

Bornova Belediyesi önünde bir araya gelen emekçiler basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 7 Nolu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu, “Ülke tarihimizin ekonomik açıdan en büyük krizinin yaşandığı bir dönemde, toplu sözleşme sürecinden geçiyoruz. İşçinin, emeklinin ve memurun alım gücü, her geçen gün biraz daha aşağıya iniyor. Ayın sonunu getirmekte zorlanırken, hükümetçe sıkılan kemer, ücretlilerin ve yoksulların üzerine sıkılıyor. Üreten bizlerin, yoksulluğa itildiği ülkemizde, ülkeyi yönetenlerin, bir avuç zenginle refah içinde yaşadığını görüyoruz” dedi.

CHP’li belediyelerde örgütlü işveren sendikası SODEMSEN’in gerçek yoksulluğun bile çok altında ücretler önerdiğini aktaran Nazlıoğlu, şunları söyledi: “Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yalancı rakamlarla işçinin cebindekileri küçültme aracı haline dönüşen TÜİK’i hedef aldığını her gün izlerken, bazı belediyelerimizde TÜİK’in açıkladığı rakamlar altındaki teklifleri, kendileriyle çelişmekten dahi korkmadan, bizlere ciddiyetle değerlendirme yapmamız için öneriyorlar. Bornova Belediyesi Personel AŞ’de yaklaşık 2000 üyemizle, aylardır toplu iş sözleşmesi masasında, haklarımızı geliştirmek, ayın sonunu getirebilmek ve ekonomik krizi daha az hissedebilmek için çaba gösteriyoruz. Sabırla geçirdiğimiz aylardan sonra artık, başka bir safhaya geçtiğimizin ilanı için bir aradayız. Gerçek küçülmenin altında kalan teklifler geliştirilmediği taktirde, üyelerimizin beklentileri karşılanmadığı noktada, eş zamanlı başlayan sözleşmeler içerisinde ilk grev uygulamasının Bornova Belediyesi Personel AŞ’de olacağını bildirmek isteriz.”

11 KASIM’DA GREV

Emek sömürüsü, yoksulluk, kadın düşmanlığı ve savaşlarla, her gün biraz daha insanları kendisine yabancılaştıran kapitalizmin, işçi sınıfını sınırlardan öte bir birleşik mücadeleye davet ettiğini vurgulayan Nazlıoğlu, “Ülkemizde, bizim iş kolumuzda CHP’li belediyelerde, belediye başkanlarına işveren olarak birlikte hareket etme duygusu veren SODEMSEN’nin daveti de tüm belediye işçilerine yöneliktir. Başta eş zamanlı başlayan sözleşme sürecindeki belediye işçileri olmak üzere, sendikamızdaki tüm şubelerimizle birlikte, sözleşmeden doğacak haklarımız için mücadele edecek, Bornova Belediyesi Personel AŞ’de yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmeleri neticesinde bir uzlaşı çıkmadığı taktirde 11 Kasım Pazartesi günü grev uygulamasının gerçekleşeceğini, belediyeye ve kamuoyuna bildirmek isteriz” diye konuştu.