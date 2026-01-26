Bornova Belediyesi’nden ücretsiz eğitim desteği

Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), TYT(Temel Yeterlilik Sınavı) ve LGS (Liselere Giriş Sınavı)’ye hazırlanan öğrenciler için kapsamlı bir deneme sınavı düzenledi. İlçe genelindeki tüm öğrencilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilen sınavlar, iki ayrı günde yapıldı ve yoğun ilgi gördü. Deneme sınavlarında dereceye giren ilk üç öğrenci ödüllendirilecek.

BELGEM; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun gruplarına yönelik ücretsiz eğitim desteği sunarak Bornova’da fırsat eşitliğine önemli katkı sağlıyor. Akademik destek programlarıyla öğrencilerin sınavlara sistemli ve planlı bir şekilde hazırlanması hedefleniyor.

BELGEM öğrencileri, BİLSA-OKULSİS Programı aracılığıyla ders programlarını, devamsızlık durumlarını ve sınav sonuçlarını dijital ortamda kolaylıkla takip edebiliyor. Her ay düzenlenen deneme sınavlarıyla öğrencilerin gelişimi ölçülürken, Rehberlik Servisi desteğiyle akademik ve psikolojik süreçler yakından izleniyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM’in yalnızca bir kurs merkezi değil, gençlerin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, yerel yönetim olarak en temel sorumluluklarımızdan biri. BELGEM ile Bornova’daki her öğrencinin nitelikli eğitime erişmesini hedefliyoruz. Deneme sınavlarımızla öğrencilerimizi gerçek sınav ortamına hazırlarken, rehberlik ve dijital takip sistemlerimizle de onları yakından destekliyoruz. Gençlerimizin başarısı, Bornova’nın geleceğidir” diye konuştu.