Bornova Belediyesporlu Hasret Tuncer, Milli Takım yolunda

(İZMİR) - 15 yaşındaki Hasret Tuncer, Bornova Belediyespor’un voleybol branşında Milli Takıma davet edilen ilk sporcusu oldu ve Ankara’daki gelişim kampına katıldı. Kamp dönüşü Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi ziyaret eden Hasret, ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadığını belirtirken, Başkan Eşki de Hasret’i tebrik ederek her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

Kampın ardından Hasret Tuncer, babası Ramazan Tuncer, Bornova Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Tuncay Altunkaya, Spor İşleri Müdürü Cüneyt İnal ve antrenörleri Fulya Tırpancı, Hayal Özdilek ve Emre Makineci ile birlikte Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi ziyaret etti.

"Seninle gurur duyuyoruz, yolun açık olsun"

Ziyarette, genç sporcuyu tebrik eden Başkan Eşki, “Seninle gurur duyuyoruz. Bornova’nın adını Milli Takım seviyesinde temsil etmen bizim için büyük mutluluk. Türk voleybolunda ekol olmuş pek çok kulüp seni transfer etmek istiyor ama biz her zaman senin yanındayız, destekçin olacağız. Yolun açık olsun, inşallah çok daha iyi yerlerde olursun” diyerek, Hasret’in ailesine ve antrenörlerine emekleri için teşekkür etti.

“Hayalim Ay-Yıldızlı formayı giymekti”

Başkan Eşki’nin sözlerinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Hasret Tuncer de duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Hayalim, küçük yaşlardan beri ay-yıldızlı formayı giymekti. Bu kampa Bornova Belediyespor formasıyla davet edilmek benim için ayrı bir gurur. Aileme, antrenörlerime ve her zaman yanımda olan Bornova Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Daha çok çalışıp hem ilçemi hem ülkemi de en iyi şekilde temsil etmek istiyorum”