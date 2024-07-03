Bornova'da başlayan yangın Manisa’ya ilerliyor: Gökçeler Köyü tahliye edildi

İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz nedeni tespit edilemeyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın Manisa'ya doğru ilerlerken Manisa'nın Gökçeler köyü tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir ili Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi’nde ormanlık alanda saat 13.37’de çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü’nden 6 uçak ve 10 helikopter olmak üzere toplam 6 uçak, 10 helikopter ile 32 arazöz, 8 su ikmal, 7 dozer, 4 yer ekibi ile Bornova Belediyesi ve çevre il ve ilçelerden gelen ekipler müdahale ediyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının Bornova’da olan bölümünde söndürme faaliyetleri etkisini gösterirken yangın rüzgarın da etkisiyle Manisa bölgesine ilerlemeye başladı.

Edinilen bilgilere göre; yangında Bornova ili Beşyol köyünde ve Sarnıç Mahallesi’nde 4 olmak üzere toplamda 7 ev yandı.

İzmir-Manisa karayolu bölgesinde bulunan çam ormanlarında etkisini gösteren yangın nedeniyle jandarma ve AFAD görevlileri Manisa ili Yunusemre ilçesi Gökçeler köyünü tedbir amaçlı tahliye etti.