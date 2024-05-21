Bornova'da "Dünyaya Bakış" etkinliği: Egemenler yeni bir bölüşüm kavgası içinde

İzmir Bornova’da Ege Barış ve İletişim Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 'Ortadoğu ve Akdeniz Ekseninden Dünyaya Bakış’ konuşuldu. BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, "Egemenler yeni bir bölüşüm kavgası içerisinde. Dünya yeniden paylaşılıyor. Aktörler, oyuncular yeni paylaşımdan büyük pastayı kapma yarışında" değerlendirmesini yaptı.

Halil ERTUNÇ

İzmir'de Ege Barış ve İletişim Derneği tarafından ‘Ortadoğu ve Akdeniz Ekseninden Dünyaya Bakış’ başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Bornova Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik Büyükpark’ta bulunan Uğur Mumcu Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon’unda gerçekleşti.

Etkinliğin moderatörlüğünü Dr. Zeki Gül yaptı. Etkinlikte BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, 'Gazze krizinin iç ve dış siyasete etkileri' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ayşen Uysal da, ‘Otoriter Dönemeçler, Krizler ve Savaşlar Karşısında Toplumsal Direnişler’ başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ege Barış ve İletişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Altıok, “Çalışmalarımızı halkların kardeşliği, dayanışma kültürü ve daha iyi bir dünya bilinciyle sürdürüyor ve Ege’den dünya barışına dost bir el uzatıyoruz. Yerel yönetimlerin alacağı inisiyatiflerle toplumsal bilinç ve dayanışmanın yaratabileceği değişimin farkında olarak bugün bize açılan kapının anlamını biliyor ve çok önemsiyoruz. Bölgede barış tüm dünyada toplumsal barış ve çağdaş eşit koşullarda adil bir geleceğin tek seçeneğidir. Kalıcı barış için sözümüzü de eylemliliğimizi de esirgemeyeceğiz” diye konuştu.

“AKTÖRLER BÜYÜK PASTAYI KAPMA YARIŞINDA”

BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü gazeteci İbrahim Varlı, “Yakın siyasi tarihin en kaotik günlerinden geçiyoruz. Dünya genelinde çatışma, kriz, savaşlar var nüksetmiş durumda. Büyük kırılmalar yaşanıyor. Ukrayna’da, Filistin’de, Yemen’de, Libya’da eş zamanlı yaşanan savaş ve çatışmalar birbirlerinden bağımsız değil. Hint-Pasifik’te Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki rekabetin yol açtığı büyük bir enerji sıkışması var. Nükleer sahibi ülkeler bunlar, hesaplaşma büyük. Yeni ve daha büyük çatışmanın burada yaşanması bekleniyor. Egemenler yeni bir bölüşüm kavgası içerisinde. Dünya yeniden paylaşılıyor. Aktörler, oyuncular yeni paylaşımdan büyük pastayı kapma yarışında” dedi.

Amerikan emperyalizminin hegemonyasının gerilediğini; Çin, Rusya, Hindistan gibi yeni aktörlerin ortaya çıktığını ifade eden Varlı, “Amerika Birleşik Devletleri güç kaybetti. 1960’larda Amerika Birleşik Devletleri dünya ticaretinin, ekonomisinin neredeyse yarısına hakimdi. Şu an bu oran yüzde 16-18’lere düşmüş durumda. Ekonomik olarak gerilediği için bu siyasi ve askeri durumuna da yansıyor doğal olarak” ifadelerini kullandı. Filistinlerin yok sayılmaya çalışıldığının altını çizen Varlı, “Ortadoğu karışık. İran lideri yaşamını yitirdi. Ne olduğuna dair çeşitli iddialar var. İçerden gelen bilgilere göre kaza olduğu söyleniyor. Bundan sonra ne olacak bakıp göreceğiz. İran, Filistin’i savunan fiili anlamında tek ülkeydi. Türkiye’nin Filistin derdi yok. Samimi bir tavır gösterilmiyor. Her türlü ticaret yapıldı İsrail’le. Tepkiler sonrası göstermelik kesilme yapıldı” şeklinde konuştu.

"GAZETECİ ELEŞTİRİRSE ETKİ AJANLIĞINDAN YARGILANABİLECEK"

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ayşen Uysal da ajanlık suçlamasının yeni yargı paketinde önümüze çıkacağını söyledi. Uysal, “Etki ajanlığı, Gürcistan'da Rusya'da olduğu gibi kabul edildi. Türkiye’de nasıl olacak göreceğiz. Yurtdışına giden bir akademisyen veya gazeteci ülkeyi eleştirirse etki ajanlığından yargılanabilecek. Muhbirlik teşvikleri arttı. Sadece ülkemizde değil dünyada böyle. Göçmen politikaları üzerine denetim ve gözetleme yapılıyor. İngiltere’ye iltica ediyorsunuz ama kendinizi Mozambik’te buluyorsunuz. Mültecilere yönelik sert politikalar uygulanıyor. Fransa’da da mültecilerin hakları azaltılıyor. Mülteci öğrencilerden daha fazla harç alınıyor. Bu durum büyüyerek sürüyor” ifadelerini kullandı.