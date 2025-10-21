Bornova'da KYK yurdunu su bastı

İzmir’de Ege Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Bornova KYK Yurdu’nda öğrenciler, uzun süredir süregelen altyapı sorunlarıyla mücadele ediyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre, arıza gerekçesiyle sık sık suların kesildiği yurtta bu kez 8. katın su borusu patladı.

Koridoru, odaları su basarken öğrenciler odalarına giremedi.

Odalarına giremeyen öğrenciler temizliği kendileri yapmak zorunda kaldı.

Alt katlarda kalan öğrencilerin de odalarına tavandaki aydınlatmadan su damladığı öğrenilirken suyun elektrik hatlarına da zarar verdiği bildirildi.

Yurtta kalan bir öğrenci, “Tek endişemiz suların tekrar kesilmesi de değil. Okumak için geldiğimiz bu yerde, temel haklarımızı karşılamak için bize verilen devlet yurtlarında bile güvenli binalarda barındığımızdan emin değiliz” dedi.

Su baskınının nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ardından yurtta inceleme başlatıldığı öğrenildi.