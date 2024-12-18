Bornova Emek ve Demokrasi Güçleri: "İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz"

İzmir Bornova Emek ve Demokrasi Güçleri, insanca yaşayacak bir asgari ücret talebiyle bir araya geldi.

Yoksulluk sınırında asgari ücret, adil emekli maaşı ve vergide adalet taleplerini dile getiren yurttaşlar Bornova Eski Çarşı Girişi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bileşenler adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı İsmail Akyol, “Ülkeyi yönetenlerin yıllardır yaptıkları birbirinin kopyası bütçeler ile tercihlerini hep patronlardan, zenginlerden, sermaye sahiplerinden yana kullandıkları ortadadır. Buna karşın söz konusu bütçelerde kaybedenler hep halkın ezici çoğunluğunu oluşturanlar, alın teri ile geçim savaşı verenler olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ülkemiz ekonomisine ağır yük getirmeyecek bir anlayışla süreç yürütülecektir’ diyor. Soruyoruz; asgari ücretle çalışanlar mı ülke ekonomisine yük, yoksa karlarına kar katan, sanayiciler ve bankalar mı? Ocak ayından beri asgari ücret 17 bin 2 TL, açlık sınırı ise Kasım ayı itibarıyla 20 bin 562 TL. ‘Asgari ücret artarsa enflasyon da artar' yalanıyla, emekçileri açlığa mahkum etmek istiyorlar” şeklinde konuştu.

"YALANLARDA ISRAR EDİYORLAR"

Akyol, “Bir yıldan bu yana asgari ücrette bir artış olmamasına karşın, her şey ateş pahası. Enflasyon belimizi bükmeye devam ediyor. Ortalama ev kiraları bu sürede 15 binden 25 bine yükseldi. Temel tüketim maddeleri yüzde yüzün üzerinde zamlandı. Ama iktidarın uyguladığı Mehmet Şimşek programına göre, asgari ücret hedeflenen enflasyon oranında artırılırsa enflasyon düşecekmiş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon bile yüzde 47 artış göstermesine karşın, yerli ve uluslararası sermaye temsilcilerinin isteği doğrultusunda ücretleri en dibe çekmek istiyorlar. Yapılan bütün bilimsel çalışmalarda yüksek enflasyonun en büyük nedeninin, şirketlerin yüksek karları olduğu belirtilmesine rağmen yalanlarında ısrar ediyorlar. AKP ve Mehmet Şimşek programı, yaşanan ekonomik krizin yükünü, asgari ücretle geçinmeye mahkum edilen işçi ve emekçiler ile emeklilere kesmek istemektedir” dedi.

Akyol, 5 madde ile taleplerini sıraladı:

“Bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, halkın, emekçilerin bütçe süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını istiyoruz. İnsanca yaşanacak bir asgari ücretin belirlenmesini istiyoruz. Milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluğa mahkum edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir, acil olarak emeklilerin ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerine çekilmesini istiyoruz. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını, kamu hizmetlerinin; piyasalaştırılmasına ve özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz. Vergide ve ücretlerde adalet istiyoruz. Bunun için, tükettiğimiz her şeyden alınan KDV, ÖTV gibi tüm dolaylı vergilerin düşürülmesini; gelir vergisinin tüm çalışanlar için birinci diliminin yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürülerek, yoksulluk sınırına kadar olan maaşların ücretlerin yüzde 10’da sabitlenmesini istiyoruz.”