Bornova'ya tecrübeli forvet

İsim değişikliği başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanan TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Bornova 1877, transferde deneyimli gülcü Göksu Türkdoğan'la anlaşma sağladı.

Yeşil-siyahlı ekip, kariyerinde 5 şampiyonluk yaşayan 38 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Pendikspor'da profesyonel olan Göksu, Samsunspor, Altınordu, Ankaraspor, Bodrumspor, Tuzlaspor, Sarıyer ve Elazığspor formaları giyerken, Elazığspor'la iki kez, Kayseri Erciyesspor, Tuzlaspor ve Kafkasspor'la birer defa şampiyonluk yaşadı.