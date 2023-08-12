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Bornova'ya tecrübeli forvet

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 11:55
  • Giriş: 12.08.2023 11:55
  • Güncelleme: 12.08.2023 11:55
Kaynak: DHA
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Bornova'ya tecrübeli forvet

İsim değişikliği başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanan TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Bornova 1877, transferde deneyimli gülcü Göksu Türkdoğan'la anlaşma sağladı.

Yeşil-siyahlı ekip, kariyerinde 5 şampiyonluk yaşayan 38 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Pendikspor'da profesyonel olan Göksu, Samsunspor, Altınordu, Ankaraspor, Bodrumspor, Tuzlaspor, Sarıyer ve Elazığspor formaları giyerken, Elazığspor'la iki kez, Kayseri Erciyesspor, Tuzlaspor ve Kafkasspor'la birer defa şampiyonluk yaşadı.

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