Bornova’da 19 Mayıs’a özel “Gençlik Festivali”

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs haftasında bir hafta sürecek Gençlik Festivali gerçekleştiriyor. Bugün başlayacak festivalde, birçok konser düzenlenecek.

BİRGÜN EGE

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir hafta sürecek Gençlik Festivali ile kutlayacak. Redd ve Madrigal gibi grupların sahne alacağı Festival, dans ve spor gösterileriyle renklenecek. 19 Mayıs’ın coşkusu kortej yürüyüşüyle Bornova sokaklarına taşınacak.

11-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Gençlik Festivali Küçükpark Meydanı’ndaki Capoeira Gösterisi ile başlayacak. 16 Mayıs akşamı sevilen Rock Grubu Redd, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda hayranları ile buluşacak. Aynı meydan 17 Mayıs’ta aerobik ve taekwondo gösterilerine sahne olacak.

Festivalin finali 18 Mayıs akşamı yapılacak. Bornova-Bayraklı sınırından başlayacak kortej ile coşku Bornova sokaklarına taşınacak, Mustafa Kemal Caddesi kırmızı-beyaz renklere boyanacak. Kortejin sona erdiği Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda Alternatif Rock Müzik Grubu Madrigal’ın konseri gerçekleşecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’nın üniversite ve öğrenci kimliğine dikkat çekerek, “Bu kimliğine uygun bir festival programı yaptık. Başta gençler olmak üzere tüm Bornovalıları etkinliklerimize katılarak 19 Mayıs coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum“ diye konuştu.