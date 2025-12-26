Bornova’da dayanışma ve umut buluşması

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ÇYDD İzmir Şubesi’nin Dramalılar Köşkü’nde düzenlediği ve hem geri dönüşümü hem de eğitim projelerini desteklemeyi amaçlayan Yılbaşı Kermesi’ne eşi ve oğluyla birlikte katılarak dayanışmaya katkı verdi. Kermesten alınan ürünlerin bursiyer gençlerin eğitimine destek sağlayacağını vurgulayan Eşki ve ÇYDD İzmir Şubesi Başkanı Aslı Tamtürk, etkinliğin umut, dayanışma ve adalet dolu bir yeni yıl temennisi taşıdığını ifade etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir İktisadi İşletmesi tarafından düzenlenen Yılbaşı Kermesi’ne katıldı. Çevre bilincini güçlendirmeyi ve çocuklar ile gençlerin eğitim projelerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlik, Bornova Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi Dramalılar Köşkü’nün tarihi atmosferinde gerçekleştirildi.

El emeği ürünler ile ikinci el giysi ve hediyelik eşyaların yer aldığı kermes, Bornovalıların yoğun ilgisiyle dayanışma ruhunu güçlendirdi.

“Çocuklarımızın geleceğine ışık tutan her çalışmanın yanındayız”

Kermesin, ÇYDD’nin burs verdiği öğrenciler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Ömer Eşki, “Bornova Belediyesi olarak ÇYDD gibi yaşamın her alanında var olan, güçlü toplumsal katkılar sunan kurumlara elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Bu kermesin herkese, özellikle de çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Etkinliğe eşi Beste Eşki ve oğlu Noyan Volkan ile katılan Başkan Eşki, yılbaşı hediyelerini de kermesten satın alarak dayanışmaya katkı sundu.

“Yeni yıl umudun ve adaletin yılı olsun”

ÇYDD İzmir Şubesi Başkanı Aslı Tamtürk, kermesin yüzlerce gencin eğitim yolculuğuna destek olacağını belirterek, “Yılbaşı kermesimizin bereketli olmasını diliyorum. Yeni yıl; umudun, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve adaletin yılı olmalı. Yüzlerce gencin geleceğine ışık tutmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kermes kapsamında, dernek desteğiyle eğitim gören öğrencilerin gerçekleştirdiği müzik dinletisi ise katılımcılardan büyük beğeni topladı.