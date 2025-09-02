Bornova’da elektrikli araç dönemi

Bornova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’ndeki meclis salonunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Bornova Belediyesi hizmetlerini daha etkin ve verimli sürdürebilmek amacıyla Devlet Malzeme Ofisi’nden 10 adet elektrikli binek araç alınması görüşüldü. Plan ve Bütçe, Hukuk ve Ulaşım Komisyonlarından geldiği şekliyle gündeme alınan karar, oy birliği ile kabul edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, enerji tasarrufu ve çevreci yatırımların önemine dikkat çekerek, “Bornova’yı kendi enerjisini üretebilen bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Elektrikli araçlarla birlikte hem hizmet maliyetlerimiz düşecek hem de çevre dostu uygulamalarımız güçlenecek. Bu adım, sürdürülebilirlik hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştıracak” diye konuştu.