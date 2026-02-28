Bornova’da kent bostanlarında yaz sezonu hazırlıkları başladı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi’nin Evka-4 Kent Bostanı’nda kadın üreticiler, yerel tohum bahçelerinden elde edilen tohumları toprakla buluşturarak yaz sezonu hazırlıklarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Evka-4 Kent Bostanı’ndan faydalanan kadın üreticiler, yerel çeşit domates, biber ve patlıcan tohumlarını ekerek üretim sürecine başladı. Kadın üreticilere, tohum ekimi ve çimlenme süreçleri hakkında uygulamalı eğitim verilerek üretimin bilinçli ve verimli şekilde sürdürülmesi sağlandı.

Pınarbaşı, Altındağ, Mevlana, Işıkkent, Rafetpaşa ve Evka-4 mahallelerinde hizmet veren kent bostanlarına Doğanlar Mahallesi’nde açılacak yeni alanla birlikte bir yenisi daha eklenecek. İlçedeki en büyük kent bostanının Doğanlar’da hayata geçirilmesiyle birlikte toplam kent bostanı sayısı 7’ye yükselecek.

Projeye katılan kadın üretici sayısının ise 481’den 741’e çıkarak önemli bir artış göstereceği bildirildi.

Kadınlar, ücretsiz tahsis edilen alanlarda kendi fidelerini yetiştirerek sağlıklı ve doğal ürünler elde ediyor. Üretimin hem ev ekonomisine katkı sunduğu hem de mahallelerde dayanışma kültürünü güçlendirdiği ifade edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kent bostanlarının yalnızca tarımsal üretim alanı olmadığını vurgulayarak, “Kadınların üretime katılması, hem aile bütçesine hem de toplumsal dayanışmaya büyük katkı sunuyor. Yerel tohumlarımızı koruyarak sağlıklı gıdaya erişimi artırıyor, kentte sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturuyoruz. Toprağa değen her kadın, aslında Bornova’nın geleceğine umut ekiyor” dedi.