Bornova’da konut hakkı konuşuldu

Bornova Belediyesi ve Bornova Kent Konseyi’nin katkılarıyla Yerel Reform Girişimi Derneği tarafından düzenlenen “Konut Hakkı ve Belediyelerin Sürdürülebilir Konut Politikaları” başlıklı Yerel Reform Buluşması, Bornova Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türk sosyal demokrasisinin önemli ismi, SHP eski Genel Başkanı ve Yerel Reform Girişimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karayalçın, etkinlikte yaptığı konuşmada çarpıcı rakamlarla konut soruna dikkat çekti, çözüm önerileri ortaya koydu.

Panel öncesi öncesi SHP eski Genel Başkanı ve Yerel Reform Girişimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karayalçın, konut hakkının Türkiye’deki yaşamsal önemine değindi. Konut krizinin toplumsal krize dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Karayalçın, dört temel aktörün yani belediyeler, devlet, yurttaşlar ve özel sektörün iş birliği içinde olması gerektiğini belirtti.

1980’lerde Batıkent ve Egekent gibi projelerle Ankara ve İzmir’de binlerce konut ürettiklerini hatırlatan Karayalçın, “Konut, sadece barınma değil, gelir dağılımını da iyileştiren, yaşam kalitesini belirleyen bir unsurdur. Türkiye bugün aynı ihtiyacı hissediyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi göç alan kentlerde sosyal kiralık ve sosyal mülk konutlar üretmeliyiz. Piyasa aktörleri sadece toplumun yüzde 65’ine konut yapabiliyor. TOKİ projelerinin sadece yüzde 3’ü dar gelirli vatandaşlar için. Dar gelirli yurttaşlarımız bu sistemin dışında kalıyor” diye konuştu.

Karayalçın, Avrupa’daki kira eylemlerine dikkat çekerek, “9 gün önce Madrid ve Barselona’da yüz binlerce kişi kiraların yüzde 50 düşürülmesi için yürüdü. Bizim yurttaşlarımız ise henüz konut hakkı için örgütlü tepki vermiyor” dedi. Batıkent örneğini hatırlatan Karayalçın, “55 bin konutluk Batıkent projesi halkın örgütlü katılımıyla 11-12 yılda tamamlandı. Fikirtepe neden bitmiyor? Çünkü halk proje muhafızı değil. Biz buna ‘ortak yönetişim’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

“BORNOVA’DA SOSYAL BELEDİYECİLİKLE FARK YARATIYORUZ”

Etkinliğin açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Türk siyasetine ve sosyal demokrasi tarihimize damga vurmuş çok kıymetli Murat Karayalçın’ı Bornova’da ağırlamaktan büyük onur duyuyorum. Kendisini Bornovalılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Etkinlik öncesi Karayalçın’ı makamında ağırlayarak bir yıllık görev süresi içindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Eşki, sosyal demokrat yerel yönetim anlayışıyla Bornova’da fark yarattıklarını söyledi. Türkiye’de bir yıl içinde en çok asfalt yol yapan ilçe belediyesi olduklarını, planlanan 9 Kent Market’in 7’sini tamamladıklarını belirten Eşki, dijital dönüşüm, kentsel dönüşüm ve yeşil dönüşümün öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti. Eşki, Karayalçın’a tamamlanma aşamasına gelen Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi hakkında bilgi de sundu.

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Dr. Doğan Baran Mengüş, yaptığı konuşmada Bornova’nın Erzene Mahallesi’ndeki zeytinlik ve yeşil alanların imara açılmasına karşı mücadele ettiklerini hatırlatarak şunları söyledi: “Bizim temel görevimiz kentin hak ve hukukunu korumak. Bornova Kent Konseyi olarak mahallelerimizin gelişimine destek olurken, doğamızı ve yeşil alanlarımızı da savunmaya devam edeceğiz.”

UZMANLARDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR KONUT POLİTİKALARI

Sosyolog Dr. Engin Önen’in kolaylaştırıcılığında gerçekleşen konferansta, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Adile Arslan Avar ve Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu, sürdürülebilir konut politikalarını ele aldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Ruşen Keleş ise yerel reformların etkileri ve sürdürülebilir konut politikalarının önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar, uzmanlara sorular yönelterek görüşlerini paylaştı.