Bornova’da üniversite öğrencilerine belediye desteği

Bornova Belediyesi, Tarihi Çarşı’da 100. Yıl Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun kapılarını açtı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, öğrencilerin ve ailelerinin barınma sorunlarına çözüm sunmayı amaçlayan bu yurdu ziyaret ederek öğrenci ve aileleriyle sohbet etti.

Gençlere destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Eşki, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize daha iyi imkanlar sunmaya kararlıyız. Öğrencinin barınma sorununu çözmek Hükümetin problemidir deyip kenara çekilmeyiz. Gençlerin sorunu bizim de sorunumuzdur. Bornova Belediyesi, bir üniversite kenti olmanın sorumluluk duygusuyla öğrencilere sahip çıkmaya devam edecek” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın üniversite kenti olarak öğrenci nüfusunun yüksek olduğunu ve barınma konusunun büyük bir problem yaşandığını hatırlatan Eşki, belediyenin de imkanları dahilinde bu sorunun çözümüne destek olacağını vurguladı.

SIRADA 150 KİŞİ KAPASİTELİ YURT VAR

Eşki, 150 kişi kapasiteli Kızılay Mahallesi’ndeki kız öğrenci yurdunda devam eden güçlendirme çalışmalarının da hızla tamamlanarak öğrenim döneminin ikinci yarısında hazır hale getirileceğini belirtti. Başkan Eşki, ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla yurt ücretlerini geçen yılın fiyatlarında tuttuklarını, sembolik bir ücretle ailelerin üzerindeki barınma yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini ekledi.

Yurtta kalan öğrenciler ise sağlanan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Dilbar Maharramova, barınma şartlarının çok iyi olduğunu belirterek, “Burası benim için büyük bir nimet oldu. Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye çok teşekkür ediyorum” dedi. Katip Çelebi Üniversitesi öğrencisi Sıla Subaşı ise yurdun odalarının klimalı ve tüm eşyaların yeni olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Demokrasi Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Sudenaz Kaya ise, özel çalışma masaları ve temiz ortamıyla yurttan çok memnun olduklarını söyledi. Kaya’nın ailesi de Eşki’ye kızlarını güvenle emanet ettikleri için teşekkür etti.

33 kişi kapasiteli yurt, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik sabah kahvaltısı, yıkama kurutma makinelerinin olduğu çamaşırhane, kütüphane, çalışma odası, mutfak, yemek odası ve mescit gibi imkânları barındırıyor.