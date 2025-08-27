Bornova’da yeni kedi kliniği: Eros’un adı yaşatılacak

İstanbul’da İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek işkenceyle öldürülen kedi Eros’un adı, artık Bornova’da adaletin ve sevginin simgesi olarak yaşayacak.

Bornova Belediyesi, Büyükpark’taki kedi kliniğini daha geniş ve modern bir merkeze taşıyarak, "Eros Kedi Kliniği" adı altında hizmete açtı. Yeni klinikte muayene saati sınırlaması kalkacak, kısırlaştırma kapasitesi iki katına çıkacak ve sahiplendirme etkinlikleri düzenlenecek.

Bornova Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak uzun süredir Büyükpark’ta hizmet veren kedi kliniği, artık daha geniş ve çağdaş bir mekanda hizmet verecek. Fevzi Çakmak Caddesi ile Gençlik Caddesi’nin kesişiminde açılan yeni kliniğe, Türkiye’nin vicdanında derin bir yara bırakan Eros’un adı verildi.

MUAYENE SAATİ KISITLAMASI KALKIYOR

Yeni Eros Kedi Kliniği’nde muayene saati sınırlaması olmayacak ve patili dostlara gün boyu hizmet verilecek. Kısırlaştırma kapasitesi mevcut alana kıyasla iki katına çıkarılırken, sahiplendirme faaliyetleri, hayvansever buluşmaları ve çeşitli sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapılacak. Merkezde 3 veteriner hekim, 3 veteriner teknikeri ve toplam 11 kişilik personel görev yaparak, daha hızlı, daha kapsamlı ve çok daha profesyonel hizmet sunacak.

“EROS’UN ADI ADALETİN VE SEVGİNİN SİMGESİ OLACAK”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova’da bugün açılışını yaptığımız kliniğe, İstanbul’da vahşi bir saldırı sonucu yaşamını kaybeden Eros’un adını verdik. Çünkü Eros, ne yazık ki hayvanlara yönelik şiddetin en sembol isimlerinden biri haline geldi. Biz istiyoruz ki, Bornova’da bu isim yaşarken sadece bir can dostumuzu değil, adaleti ve sevgiyi simgelesin. Bu klinik, yalnızca bir sağlık merkezi değil; sahipsiz canlara şefkatin, toplumumuza da vicdani sorumluluğumuzun hatırlatıcısı olacak. Burada tedaviler yapılacak, canlar kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek ama en önemlisi hayvan sevgisi büyütülecek. Biz Bornova’da hayvanlarımız için daha adil, daha duyarlı ve daha yaşanabilir bir hayat kurmak istiyoruz. Eros’un adı bu mücadelenin simgesi olacak" ifadelerini kullandı.

ARIKAN: “YAŞAM HAKKI İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ”

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, açılışta yaptığı konuşmada, kliniğin Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin bir hayali olduğunu belirterek, “Eros vahşice katledildiğinde, Başkanımızın ilk açıklaması böyle bir kliniğin kurulması yönündeydi. Çünkü yaşam hakkı tehdit edildiğinde yalnızca hayvanseverlerin değil, doğa savunucularının da birlik olması gerekiyor. Biz Bornova Belediyesi olarak yaşam hakkı savunucuları ile Kent Konseyi çatısı altında ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu mücadelede biz yalnız değiliz. Bornova Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu’na destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Başakşehir’de bir sitede, İbrahim Keloğlan tarafından asansörde sıkıştırılıp tekmelenen Eros adlı kedinin öldürülmesi, kamuoyunda büyük tepki uyandırmış, Türkiye genelinde günlerce süren protestolara neden olmuştu.

Açılan davada yargılama sonunda mahkeme, sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının bu karara itirazı üzerine dosyaya bakan ağır ceza mahkemesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasına, sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.

Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi yeniden yargılamada, sanığı, "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 3 yıl hapse çarptırmış, cezayı 2 yıl 6 aya indirmişti. Mahkeme, sanık Keloğlan hakkında karar kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkışının yasaklanması suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.