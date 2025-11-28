Bornova’dan susuzluğa doğa temelli çözümler

(İZMİR)- Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Susuzluğa Çözümler Paneli”nde uzmanlar, iklim krizi karşısında suyun stratejik önemini vurgulayarak tarımda su kullanımının azaltılması, yağmur suyunun toprakta tutulması ve doğa temelli çözümlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Panelde hem kırsal hem de kentsel alanlarda su yönetiminin birlikte ele alınmasının afet risklerini azaltacağı belirtildi. Etkinlik, yağmur hendeği uygulamasının sahada gösterilmesiyle sona erdi.



Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ege Üniversitesi ve Yuva Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Susuzluğa Çözümler Paneli” Dramalılar Köşkü’nde gerçekleştirildi. Panelde iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi, kentlerde su verimliliği, doğa temelli çözümler ve kırsal-kent su ilişkisinin kırılgan yapısı ele alındı.



“Su yönetimi, belediyecilik değil, hayatta kalma meselesidir”



Eklinlik kapsamında www.susuzlugacozumler.org ’un tanıtım lansmanı da yapılırken açılışta konuşan Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, Bornova’nın iklim uyum çalışmalarını hatırlatarak şunları söyledi:

“Su, bütün kentlerin artık en öncelikli gündemi. Sağlıklı Kentler Birliği üyesi bir belediye olarak, yağmur suyu hasadı ve sarnıç uygulamalarından doğa temelli çözümlere kadar çok yönlü hazırlık içindeyiz. Bu konu tüm geleceğimizi tehdit eden bir kriz hâline geldi.”



“Kırsalda tutulan su, Bornova merkezinin güvenliğini artırır”



Yuva Derneği Başkanı Erdem Vardar, suyun en çok tarımda tüketildiğini hatırlatarak, “Türkiye’de kullandığımız suyun üçte ikisinden fazlası hâlâ tarımda tüketiliyor. Eğer suyu kırsalda toprakta tutabilirsek, kuraklıkla olduğu kadar sel, taşkın ve erozyonla da mücadele etmiş oluruz. Bornova’da kırsalda yapılacak her doğru uygulama, merkezde yaşayanların güvenliğini doğrudan etkiliyor” değerlendirmesini yaptı.



“Yağmur yağıyor, biz seyrediyoruz; oysa tutabiliriz”



Panelde, “İklim Değişikliği Koşullarında Doğru Su Yönetimi ve Sulama Yaklaşımları” başlığıyla konuşan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Şerafettin Aşık, Türkiye’nin su kullanım oranlarına dikkat çekerek tarımsal tüketimin azaltılması gerektiğini vurguladı. Suyun artık stratejik bir meta olarak ele alınması gerektiğini belirterek, “Yağmur gökten yağıyor ama biz onu hızla denize gönderiyoruz. Konuşmak yerine, yağmuru tutmaya odaklanmamız gerekiyor. Dijital tarım, sensör tabanlı izlemler ve yapay zekâ destekli su yönetimi tarımda verimliliği artırabilir” ifadelerini kullandı.



“Doğa temelli çözümler, kentlerin yeni savunma hattı”



Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan, “Kentlerde Doğa Temelli Çözümler ve Su Tutma Yaklaşımları”nı anlattı. Bu tip çözümlerin kentler için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, “Kentleri iklim krizine karşı daha dirençli kılmak için gri altyapının yanında yeşil altyapıyı güçlendirmek zorundayız. Yağmur bahçeleri, geçirgen yüzeyler, biyolojik hendekler ve ekolojik koridorlar, artık lüks değil; zorunluluk” dedi. Prof. Hepcan ayrıca, peyzaj mimarlığının su verimliliği açısından sağladığı çok katmanlı planlama gücünün daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



Yuva Derneği Eğitmeni Emre Rona ise Yağmur Suyu Hasadı ve Kırsalda Su Tutma Çalışmaları başlıklı konuşmasında; “Toprağın suyu tutma kapasitesini artırmadan hiçbir kent kendini iklim risklerine karşı koruyamaz” ifadelerini kullandı. Rona, ayrıca kent çeperlerinde oluşturulacak yeşil altyapıların, afet risklerini azaltmada kritik rol oynadığını vurguladı.



Yağmur hendeği demonstrasyonu ilgi çekti



Panelin ardından Bornova Belediyesi ekipleri tarafından alanda hazırlanan yağmur hendeği demonstrasyonu katılımcılar tarafından yerinde incelendi. Uygulama, yağmur suyunun yüzey akışını azaltan ve toprağın su tutma kapasitesini artıran doğa temelli bir çözüm olarak büyük ilgi gördü.



Belediye su verimliliği çalışmalarını artırıyor



Bornova Belediyesi, iklim uyumu, su verimliliği ve doğa temelli kentsel planlama konularında yürüttüğü çalışmaları genişleterek sürdüreceğini açıkladı. Panelde İZSU, ilçe belediyeleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve teknik personellerin katılımıyla kurumlar arası bilgi paylaşımı da sağlandı.