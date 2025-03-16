Bornova’yı ranta vermeyiz

HABER MERKEZİ

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Konak, Bornova ile Karşıyaka Kent Konseyi, İzmir Yaşam Alanları, İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi’ndeki 194 hektarlık alanın imara açılmasına yönelik, Bornava’da basın açıklaması düzenledi.

Burada konuşan Bornova Kent Konseyi Başkanı Doğan Baran Mengüş, sadece İzmir’de değil Türkiye’nin hemen her yerinde tarım arazileri, zeytinlikler, meralar ve ormanların yok edildiğini vurguladı.

Artık kritik eşiğin aşıldığını, doğaya verilen tahribatın geri dönüşü olmayan bir seviyeye geldiğini kaydeden Mengüş, "Bu dakikada yapılması gereken şey, zeytinlikleri titizlikle korumaktır. Bu kapsamda bizler söz konusu planın, kurumlar tarafından süreç içerisinde yapılan tüm itirazlar dikkate alınarak iptal edilmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Zeytinlikleri ve doğamızı betona ve ranta kurban etmeyeceğiz” dedi.

Ardından konuşan TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir de Gezi’de gösterdikleri direnişin aynısını göstererek bu planlara izin vermeyeceklerini söyledi.

Akdemir, "Nasıl Gezi’ye bir bina bile dikememişlerse, Bornova’ya da dikemeyeceklerdir. Gezide gösterdiğimiz mücadelenin aynısını Bornova’da da göstereceğimizi buradan söylüyoruz. Bunun adı ranttır. Biz, hırsızlara karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.