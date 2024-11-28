Borrell'den AB'ye veda: "İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik gücünüzü kullanın"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görevinin son gününde Gazze'de barışın sağlanması ve şiddetin durması için AB'nin diplomatik ve ekonomik nüfuzunu İsrail'e karşı kullanma çağrısı yaptı.

Borrell ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, AB ve Belçika tarafından Filistin konulu "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel Koalisyon" girişiminin ikinci toplantısında açılış konuşması yaptı.

Gazze'deki "felaket boyutundaki insani krizin" ele alınması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini dile getiren Borrell, acilen ateşkesin sağlanmasının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına uzun vadeli siyasi çözümler bulunması gerektiğini söyledi.

Borrell, Gazze’de 40 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bunların büyük çoğunluğu masum insanlar, kadınlar ve çocuklar. Masum erkekler de var. Ama çok fazla çocuk, binlerce çocuk öldü. Daha önce de söyledim, gidin ve Gazze'de yaralı çocuklar için çalışan bir hastaneyi ziyaret edin. Barışa olan ihtiyacı hissedersiniz" dedi.

"BRÜKSEL'DEKİ NÜFUSUN İKİ KATI İNSAN 40 AYDIR CEHENNEMİ YAŞIYOR"

Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin son 40 ayda zorla yerinden edilmeye maruz bırakıldığına işaret eden Borrell, "Brüksel'deki nüfusun iki katı insan son 40 ayda cehennemi yaşıyor. Oradan oraya, güneyden kuzeye, kuzeyden güneye pinpon oynanır gibi yer değiştiriyorlar. Şimdi gidecek yerleri yok, sağlık hizmetleri yok, okulları yok, toplumu oluşturan her şey enkaza dönüşmüş durumda." diye konuştu.

GAZZE KONUSUNDA MEDYADAKİ SANSÜRE ELEŞTİRİ

Gazze'ye yönelik kayıtsızlığı, medyadaki sansür ve sosyal medyadaki algoritmalara bağlayan Borrell, "Gözleriniz görmezse, kalbiniz de hissetmez. Avrupa toplumlarındaki pek çok kişi görmüyor çünkü kimse neler olduğunu göstermiyor. İsrail toplumunda da Gazze'de neler olduğunu görmüyorlar çünkü kimse göstermiyor. Bir de algoritmalar var. Savaş için çalışan algoritmalar barış için çalışanlardan çok daha güçlü" eleştirisinde bulundu.

SON GÜNÜNDE AB'YE ÇAĞRI

Borrell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres hakkında İsrailli yetkililerin yaptığı suçlamalara ilişkin, "Olaylar büyüyor ve (BM çalışanları) hayatlarını riske atıyor. BM’ye olabilecek en kötü şekilde davranılıyor. BM Genel Sekreteri'nden 'yılanın başı' olarak bahsediyorlar. Yani İsrail'e karşı savaşan bir tür yılan gibi bahsediyorlar"sözleriyle tepki gösterdi.

Kaja Kallas'a devretmeye hazırlandığı görevinin son gününde Borrell, AB'yi barışı sağlamak ve şiddeti durdurmak için "İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik gücünü kullanmaya" çağırdı.

Borrell, şunları kaydetti:

"Elimizde baskı yapabileceğimiz bir güç var ama bunu kullanmak istemiyoruz. Olumlu teşvikler yaratabilir ve zorlayıcı tedbirler uygulayabiliriz. AB söz konusu olduğunda bunun için oybirliğine ihtiyaç olduğunu ve bunun olmayacağını biliyorum ama en azından bunu gündeme getirmelisiniz. Eğer ikna etmenin ötesine geçen tedbirler alamazsanız ilerleyemeyiz çünkü iknanın yeterli olmadığı kanıtlandı. Kaç kez İsrail'e gittik ve vazgeçirmeye çalıştık, rica ettik, yalvardık. Bu yeterli değil."