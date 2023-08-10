Borrell: Ekvador'daki demokrasiye yönelik bir saldırı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin, Ekvador’da yaklaşan başkanlık seçimlerinde devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio’nun suikast sonucu öldürülmesini kınadığını belirterek, “Bu trajik şiddet eylemi aynı zamanda Ekvador'daki kurumlara ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır” dedi.

Yüksek Temsilci Borrell, Ekvador’da devlet başkanı adayı Villavicencio’nun, başkent Kito’da seçim kampanyası yürüttüğü sırada uğradığı suikast sonucunda yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. AB’nin, Villavicencio'nun öldürülmesini “en güçlü ifadelerle” kınadığını belirten Borrell, “Bu trajik şiddet eylemi aynı zamanda Ekvador'daki kurumlara ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

AB’nin, başta Villavicencio'nun ailesi olmak üzere Ekvador hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Borrell, “Bu iğrenç suçun failleri ve organizatörleri adalet önüne çıkarılmalıdır. Buna ek olarak, özgür ve demokratik bir seçim sürecinin sağlanabilmesi için tüm seçim adaylarına yönelik güçlü koruma tedbirleri de hayati önem taşımaktadır. AB, Ekvador demokrasisini destekleme ve barışçıl demokratik seçimlerin yapılmasına yönelik çabalara yardımcı olma konusundaki tam kararlılığını yineler. Bir AB seçim uzman heyeti şu anda Ekvador'da bulunmakta ve seçim sürecini yakından takip etmektedir. AB, örgütlü suçların giderek artan şiddetine karşı mücadelesinde Ekvador'un yanındadır ve bu büyük güçlüğün ele alınması amacıyla, son mutabakat zaptı çerçevesinde de olmak üzere, Ekvador makamlarıyla iş birliğini sürdürecektir” açıklamasında bulundu.