Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1 düşüşle 7.691,02 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,01 puan azalışla ve yüzde 1 değer kaybederek 7.691,02 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 ve holding endeksi yüzde 0,88 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,42 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 7.769,03 puandan tamamladı.