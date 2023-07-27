Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,82 artışla 6.799,44 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,58 puan artışla ve yüzde 0,82 değer kazanarak 6.799,44 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken en çok kazandıran yüzde 2,75 finansal kiralama faktoring oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 6.743,86 puandan tamamladı.