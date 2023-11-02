Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 yükselişle 7.592,40 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,83 puan artışla ve yüzde 0,85 değer kazanarak 7.592,40 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,88 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile elektrik oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 7.528,57 puandan tamamladı.