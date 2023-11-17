Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 7.786,08 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,39 puan artışla ve yüzde 0,07 değer kazanarak 7.786,08 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 azalırken, holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazancıyla 7.780,68 puandan tamamladı.