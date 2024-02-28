Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 9.184,63 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,15 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 9.184,63 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,03 ile turizm oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 değer kaybıyla 9.179,48 puandan tamamladı.