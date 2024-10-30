Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 8.961,03 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,24 puan ve yüzde 0,17 yükselişle 8.961,03 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,46 ile gayrimenkul, en fazla kaybettiren yüzde 0,32 ile spor oldu.

Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle piyasalarda işlem gerçekleşmezken, pazartesi günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazanarak 8.945,80 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği görülürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.