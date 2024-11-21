Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 yükselişle 9.079,84 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,02 puan ve yüzde 0,53 yükselişle 9.079,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,62 ile madencilik oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,18 değer kaybederek 9.031,82 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.