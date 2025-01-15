Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 9.731,19 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,33 puan ve yüzde 0,16 artışla 9.731,19 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,53 ile madencilik olurken, tek kaybettiren yüzde 0,06 ile turizm oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybederek 9.715,86 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.