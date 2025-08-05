Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 10.886,52 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan tamamladı.

AÇILIŞTA BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,03 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.886,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 0,42 oranında değer kazandı.

EN FAZLA KAZANDIRAN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,09 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,12 ile madencilik sektörü oldu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının eylül ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, pozitif bir seyri beraberinde getirdi.

GÖZLER BUGÜNKÜ VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

TEKNİK GÖRÜNÜM: DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puan seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.