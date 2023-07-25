Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 6.683,95 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,19 puan azalarak 6.683,95'e indi. Toplam işlem hacmi 66 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,33 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,09 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.