Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kaybederek 7.673,75 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğilimli bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,63 puan azalarak 7.673,75'e indi. Toplam işlem hacmi 56,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile ticaret oldu.