Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kaybederek 8.196,41 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,73 puan azalarak 8.196,41'e geriledi. Toplam işlem hacmi 75,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Günün ilk yarısında 8.298,54 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 8.200 puanın altında dengelendi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan'ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde açıklanacak Orta Vadeli Plan'ın (OVP) yatırımcıların odağına olacağını söyledi.

Dün en büyük petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarıyla yükselişi ivme kazanan petrol fiyatlarının, enflasyona ilişkin endişeleri tekrardan alevlendirdiğini kaydeden analistler, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikaları üzerinde baskı kurabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı OVP'nin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı, hizmet ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Fed'in Bej Kitabı'nın takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyelerinin direnç, 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.