Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek 7.693,69 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,14 puan azalarak 7.693,69'a indi. Toplam işlem hacmi 36,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,91 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile spor oldu.